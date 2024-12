Cerimônia de premiação da Gestão Ambiental Municipal ? ICMS foi no Palácio Guanabara - Divulgação/CCS PMBM

Cerimônia de premiação da Gestão Ambiental Municipal ? ICMS foi no Palácio GuanabaraDivulgação/CCS PMBM

Publicado 16/12/2024 19:05

Barra Mansa - O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, e o secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Rodrigo Viana, participaram nesta segunda-feira (16) da cerimônia de premiação da Gestão Ambiental Municipal – ICMS Ecológico (referente ao ciclo de 2024 e ao ano fiscal de 2025), realizada no Palácio Guanabara, na cidade do Rio de Janeiro.

Barra Mansa recebeu quatro certificados: Habilitação, 1° lugar no Índice de Destinação Final de Resíduos Sólidos Urbanos, 4° lugar no Critério Soma de Grau de Implementação + Grau de Conservação e 9° lugar no Índice de Qualidade do Sistema Municipal de Meio Ambiente.

Criado a partir de lei estadual em 2007, o ICMS Ecológico acresce aos critérios estabelecidos para o repasse dos recursos aos municípios a conservação ambiental, considerando em seu cálculo as áreas pertencentes às unidades de conservação ambiental, a qualidade ambiental dos recursos hídricos, além de outros critérios referentes ao saneamento básico.

Titular da Pasta de Meio Ambiente, Rodrigo Viana, ressaltou a importância de o município ter alcançado, pelo quarto ano consecutivo, o melhor desempenho no Índice de Destinação Final de Resíduos. “Esse prêmio reflete o compromisso da administração com a gestão eficiente dos resíduos sólidos, por meio de ações de coleta e destinação adequada do lixo, coleta seletiva, reciclagem e aproveitamento energético do aterro. Além disso, o primeiro lugar no Índice de Remediação de Vazadouros reafirma o empenho na recuperação ambiental do antigo lixão”, disse o secretário.

O prefeito Rodrigo Drable comemorou o prêmio e destacou o significado de mais uma conquista do município. “Esse reconhecimento é um reflexo do trabalho incansável de nossa equipe e da conscientização da população. Estamos comprometidos em continuar investindo em práticas sustentáveis que garantam um futuro melhor para as próximas gerações. Agradeço à equipe da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, ao Saae de Barra Mansa e a todos os envolvidos nessa conquista. Esse resultado é fruto do esforço coletivo de todos que trabalham em prol de um meio ambiente mais equilibrado e sustentável”, afirmou Drable.

Todas as informações referentes ao Ranking ICMS Ecológico podem ser encontradas no site da Fundação Ceperj (Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro): https://www.rj.gov.br/ceperj/icms-ecologico.