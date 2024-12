Prefeito Rodrigo Drable anunciou a antecipação do pagamento para esta sexta-feira (13) - Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 13/12/2024 19:03

Barra Mansa - Os servidores do município de Barra Mansa tiveram uma ótima notícia para o fim do ano: a segunda parcela do 13º salário foi antecipada para esta sexta-feira (13). A lei trabalhista determina que o benefício seja pago até 20 de dezembro, porém, o prefeito Rodrigo Drable anunciou a antecipação do pagamento.

Drable destacou a responsabilidade da gestão com o servidor que, novamente, teve seus compromissos honrados antes do prazo. “Fizemos um grande esforço para manter nosso ato contínuo de pagar o 13º de forma antecipada, com muito orgulho e sacrifício. Estará na conta sexta-feira”, comunicou.

O secretário de Finanças, Leonardo Ramos de Oliveira, ressaltou que o pagamento traz muitos benefícios para a economia do município.

“É um compromisso do governo fazer o pagamento da folha na sua integralidade. Isso demonstra o respeito que temos com nossos servidores. O 13º salário também injeta dinheiro na economia do município, buscando fortalecer o desenvolvimento econômico e o consumo interno”, frisou o secretário, enfatizando ainda que, além do cidadão, o comércio também é impactado com a medida.