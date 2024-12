Área do Pátio de Manobras que abrigava antigos galpões será revitalizada e receberá projetos para a população - Paulo Dimas/CCS PMBM

Área do Pátio de Manobras que abrigava antigos galpões será revitalizada e receberá projetos para a populaçãoPaulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 16/12/2024 19:35

Barra Mansa - O secretário de Planejamento Urbano de Barra Mansa, Eros dos Santos, acompanhado do futuro secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, César de Carvalho, recebeu na manhã desta segunda-feira (16), uma equipe do Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) e do Sicomércio (Sindicato do Comércio Varejista) para vistoriar a área do Pátio de Manobras que abrigava os antigos galpões abandonados. O espaço será revitalizado e receberá projetos para a população.

De acordo com o secretário de Planejamento, o encontro teve como objetivo apresentar o local para o desenvolvimento de ações que vão beneficiar toda a população. “A partir das obras de readequação nós conseguimos dar uma nova cara para a cidade. Já temos uma avenida concluída, que melhorou a mobilidade, e mais duas em fase de execução. Agora, com a demolição dos galpões que estavam abandonados no bairro Roberto Silveira, nós temos uma área com potencial para receber projetos dos mais variados segmentos”, disse Eros dos Santos.

O gerente de engenharia do Senac, Marcio David de Almeida Costa, falou do trabalho de ampliação que a unidade está preparando para Barra Mansa. “Essa é uma visita técnica inicial para conhecer a área que a Prefeitura está nos apresentando. Nossa intenção é fazer uma ampliação no Senac da cidade, que poderia ser na nossa atual unidade ou em uma neste terreno. Tudo isso tem por objetivo abrigar a implementação dos novos portfólios e cursos, além de fazer uma parceria e um atendimento mais próximo à Prefeitura de Barra Mansa”, detalhou.

Ainda durante a visita, a gerente executiva de operações do Senac, Daniele Viana Martins, destacou o olhar da instituição para a cidade. “A ideia é a gente pensar em um novo momento para o Senac, mostrar para a sociedade o trabalho que desenvolvemos e, com a ampliação, poder trazer mais serviços e cursos para o benefício da empregabilidade de Barra Mansa”, pontuou.

Também presente no encontro, a presidente do Sicomércio, Lilian Panizza, enalteceu o olhar do Senac para o desenvolvimento de Barra Mansa. “A renovação da parceria com o Senac é muito importante para a cidade. Nós já temos confirmado para o próximo ano os cursos de cabeleireiro, recepção e atendimento em serviços médico-veterinários, técnicas de garçom com ênfase em vendas, palestra de sobre atendimento ao cliente, além do curso de banho e tosa de pets, que virá através da unidade móvel”, detalhou Lilian.