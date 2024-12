Medida visa restringir uso dos equipamentos, que estão assustando a população - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 17/12/2024 20:03

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública, em parceria com as polícias Civil e Militar, está intensificando as fiscalizações no comércio com relação à venda irregular de armas de munição em gel. A medida visa restringir o uso desses equipamentos que estão assustando a população, sobretudo porque as balas disparadas por eles podem causar graves ferimentos.

De acordo com o secretário de Ordem Pública, capitão Daniel Abreu, as ações são focadas na venda de produtos ilegais, que colocam em risco os moradores da cidade. “Estamos trabalhando em conjunto com as polícias civil e militar, pois esses equipamentos estão colocando em risco a vida da nossa população. Nosso objetivo é prevenir fatalidades como lesões graves, já que há relatos de que as munições estão sendo congeladas para trazer mais potência e, assim, causar confusões, pois são similares a armas de fogo”, relatou Abreu.

O secretário destacou ainda que não há a intenção por parte das ações de coibir a diversão das pessoas. “Nós estamos avaliando disponibilizar áreas do município para que esse tipo de divertimento ocorra, mas de uma forma segura e com equipamentos homologados”, pontuou.

Apreensão no comércio

Na tarde de segunda-feira (16), a Secretaria de Ordem Pública, em conjunto com agentes da 90ª Delegacia de Polícia Civil (Barra Mansa), apreendeu 13 armas de munição de gel em uma loja no Centro. De acordo com o secretário da pasta, a ação foi motivada por suspeitas sobre a procedência dos produtos.

“Durante a fiscalização no estabelecimento, os agentes abordaram a gerente da loja que, ao ser solicitada, não apresentou as notas fiscais dos itens. Todo o material estava sem o selo de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro)”, informou Abreu.

Ação nas escolas

Atenta à questão no município, a Secretaria de Educação informou que, durante esta última semana letiva e no próximo ano, as escolas da rede municipal irão implementar ações para coibir o uso em ambiente escolar, a fim de evitar incidentes.

“A nossa orientação é que os diretores, ao flagrar estudantes em posse dessas armas, comuniquem as forças de segurança através da ronda e da patrulha escolar. Lembrando que, além da rede municipal, as unidades estaduais e particulares possuem comunicação direta com os agentes de segurança que estão à disposição para quaisquer eventualidades”, disse a vice-prefeita e secretária de Educação, Fátima Lima.