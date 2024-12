Regularização garante direito aos benefícios fiscais, como desconto ou isenção no IPTU - Arquivo/CCS PMBM

Publicado 19/12/2024 12:26

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Finanças (SMF), aproveita este período de final de ano para informar a todos os contribuintes que verifiquem a regularidade de seus débitos, de forma a garantir o direito aos benefícios fiscais como, por exemplo, o desconto ou isenção no IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano).

Para a consulta da situação de regularidade, a pasta ressalta que já está em operação a SARA, um canal de atendimento virtual implantado recentemente. Para acessá-la, basta adicionar o WhatsApp da Prefeitura no telefone – (24) 2106-3400 – e selecionar a opção de número 8. Com isso, será disponibilizado link para consulta. Por meio da Sara também é possível falar com um dos atendentes para obter auxílio e ser orientado sobre como resolver a situação.

Além da opção virtual, os contribuintes podem buscar atendimento no saguão do Centro Administrativo Municipal Prefeito Luiz Amaral (Campla), no Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.

De acordo com o subsecretário de Receita, Erick Ferraz, a SMF reafirma sua missão de tornar o trabalho cada vez mais prático e eficaz, além de realizá-lo de uma forma mais humanizada e próxima da população.

“O objetivo dessa ação é fazer um trabalho de conscientização e orientação dos contribuintes no tocante à regularização dos débitos, evitando a necessidade de medidas legais, como levar a dívida a protesto. Com a proximidade da virada de ano, nós aproveitamos para reforçar a importância dessa proximidade com o contribuinte. Quem ganha com isso é a sociedade como um todo”, destacou.

O secretário de Finanças de Barra Mansa, Leonardo Ramos de Oliveira, ressaltou que o trabalho da pasta tem sido movido continuamente pelo aprimoramento e otimização das ferramentas, sobretudo com as opções virtuais. “Nós não podemos deixar de nos atualizar e oferecer um atendimento que esteja em conformidade com diferentes públicos. Por isso, nossa equipe está sempre atenta e trabalhando tanto para proporcionar as melhores condições para quitação das dívidas, como também para garantir celeridade na resolução de problemas que sejam apresentados”, frisou.