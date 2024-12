Em 2024, unidade realizou cerca de 5.600 atendimentos, totalizando 4.942 bolsas coletadas - Arquivo/CCS PMBM

Publicado 17/12/2024 20:28

Barra Mansa - Neste final de ano, o Hemonúcleo de Barra Mansa segue enfatizando a importância de novas doações de sangue, sobretudo os tipos que se encontram com estoques em situação crítica. No momento, o tipo sanguíneo B+ é o de mais necessidade, enquanto os tipos O- e O+ estão com estoques em baixa. Já os demais estão em situação adequada.

Segundo a coordenadora da unidade, Thais Mendes, em Barra Mansa o tipo sanguíneo O+ é o que mais recebeu doações em 2024: foram 2.114 doações, seguido do tipo A+, com 1.511. "O tipo O- é o mais procurado, sendo o doador universal. É muito importante que as pessoas se conscientizem e se solidarizem, pois é um ato nobre que ajuda aqueles que passam por cirurgias, fazem quimioterapia, entre outros vários tratamentos da oncologia e acidentes. Precisamos da colaboração do maior número de pessoas para abastecer nossos centros de coleta", frisou.

Ainda de acordo com a coordenadora, neste ano a unidade realizou cerca de 5.600 atendimentos; destes, 4.960 doadores estavam aptos e 639 inaptos, totalizando 4.942 bolsas coletadas. "Antes da coleta, o voluntário passa pela triagem, momento destinado a uma conversa para analisar a possibilidade da doação. Além disso, o material coletado passa por testes clínicos e sorológicos. O sangue colhido dura aproximadamente 42 dias, sendo que a média de idade de quem mais doa está entre 18 e 30 anos", complementou Thaís.

Para doar é necessário ter entre 16 e 69 anos. Para idosos, a primeira doação deve ser feita até 59 anos, 11 meses e 29 dias. Para menores de idade, somente mediante autorização dos responsáveis. A pessoa deve estar com saúde em dia, pesar no mínimo 50 quilos e não ter ingerido bebida alcoólica no mínimo 12 horas antes da doação. Em caso de tatuagem, é necessário aguardar seis meses após a sua realização.

O Hemonúcleo está localizado na Rua Pinto Ribeiro, n° 205, anexo à Santa Casa de Misericórdia, no Centro. As doações são captadas de segunda a sexta-feira, entre 7h e 11h, exceto feriados. O telefone para outras informações é: (24) 3512-0788.