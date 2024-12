Feira de Artesanato fica na Praça da Matriz de São Sebastião, no Centro, até o dia 24 - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 18/12/2024 17:28

Barra Mansa - Quem ainda não garantiu os presentes natalinos e quer aproveitar itens exclusivos e personalizados pode encontrar diversas opções na ‘Feira de Artesanato’ de Barra Mansa. Com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, o tradicional evento está acontecendo na Praça da Matriz de São Sebastião, no Centro, até o dia 24.

De acordo com a gerente de Turismo e coordenadora do artesanato de Barra Mansa, Bhella Santos, esta edição especial de natal conta com trabalhos de grupos e coletivos oficiais da cidade (Borogodó, Vivendo de Arte, Girassóis e Feira da Preguiça).

“Desde o dia 5 de dezembro, mais de 150 profissionais se revezam no espaço que destinamos à exposição das peças. Essa é uma ação que celebra a criatividade e o talento dos nossos artesãos, além de valorizar os trabalhos desenvolvidos dentro do nosso município, o que contribui muito para a economia e fortalece a nossa cultura”, disse Bhella.

A Feira de Artesanato Edição Especial de Natal funciona em diferentes horários:

- dias 18, 19, 20, 21 e 23 – das 9h às 19h;

- domingo (22) – das 07h às 12h;

- terça-feira (24), véspera de Natal – os produtos poderão ser adquiridos das 7h às 14h.