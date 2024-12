verba é referente à prestação de contas de campanha; contas foram aprovadas com ressalvas - Reprodução

Publicado 20/12/2024 22:03

Barra Mansa - A Justiça Eleitoral condenou o candidato derrotado a prefeito de Barra Mansa nas eleições de 2024, Marcelo Cabeleireiro (Democracia Cristã), e seu companheiro de chapa Leonardo dos Santos, a devolver aos cofres públicos R$ 382.950,69, referentes à prestação de contas de campanha nas eleições de outubro. As contas foram aprovadas com ressalvas, e como a decisão é de primeira instância, cabe recurso.

De acordo com a decisão da juíza da 91a Zona Eleitoral (Barra Mansa), Anna Carolinne Licasálio da Costa, os candidatos deverão devolver ao Tesouro Nacional R$ 177.929,29, referentes à verba do FEFC (Fundo Especial de Financiamento de Campanha) utilizada nas campanhas a vereador da chapa; R$ 84,5 mil referentes à emissão de cheques para pagamentos a terceiros, que não estariam cruzados enfraquecendo “a transparência e a rastreabilidade”, de acordo com a magistrada; além de R$ 120.521,40, considerados recursos não identificados, para pagamento de notas fiscais.

O jornal contatou Marcelo Cabeleiro por meio de aplicativo de mensagem, mas não houve resposta até a publicação desta reportagem. Se houver qualquer manifestação do ex-deputado, será incluída posteriormente nesta matéria.