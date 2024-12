Aluno do 8º ano, Miguel conquistou ouro estadual e prata nacional na Obmep 2024 - Felipe Vieira/CCS PMBM

Aluno do 8º ano, Miguel conquistou ouro estadual e prata nacional na Obmep 2024Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 20/12/2024 18:12

Barra Mansa - A vice-prefeita e secretária de Educação de Barra Mansa, Fátima Lima, recebeu nesta semana em seu gabinete o estudante Miguel Rocha, de 13 anos, medalhista na Olimpíada Brasileira de Matemática (Obmep) e na Olimpíada de Matemática do Estado do Rio de Janeiro (Omerj). Acompanhado da família, o jovem conversou sobre a experiência de participar de competições educacionais.

Aluno do 8º ano do Colégio Nossa Senhora do Amparo, no Centro, Miguel conquistou ouro estadual e prata nacional na Obmep 2024, sendo que em 2023 ele já havia sido bronze estadual na mesma competição. Já na Omerj 2024, Miguel foi medalhista de bronze, tendo recebido menção honrosa na edição anterior.

“É uma emoção muito grande e fico muito feliz com cada conquista. A premiação da Omerj foi um evento presencial que aconteceu no Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), no Rio de Janeiro. Nela nós não sabemos o resultado previamente e o anúncio dos premiados é feito de forma crescente, começando pelas menções honrosas, que eu já havia recebido em 2022. Demoraram a chamar meu nome, com isso começamos a perceber que eu seria medalhista e o anúncio como medalha de bronze foi quase como um dos últimos, faltou pouco para a prata. Ela é emocionante, pois é uma prova muito difícil, com seis questões discursivas”, disse.

A mãe do estudante, Clarissa Rocha, lembrou da trajetória até as conquistas estudantis. “O Miguel aprendeu a ler com dois anos e sempre se destacou nos estudos, com isso fomos investigar e descobrimos que ele possui altas habilidades. A escola dele não tinha a cultura de competições estudantis e como forma de incentivá-lo e desafiá-lo, já que ele se destaca nos estudos, nós enquanto família fomos buscar a participação dele nesses eventos. Então já foram as olimpíadas, competições de robótica e outras”, lembrou.

Fátima Lima parabenizou o jovem e destacou a importância de tê-lo como referência para outros estudantes. “Alegra muito os nossos corações e nos dá orgulho ter um jovem como o Miguel representando Barra Mansa. O caminho para o sucesso não é fácil e por isso é muito importante ter estudantes que sirvam de inspiração, exemplo e motivação para outros”, declarou a vice-prefeita.