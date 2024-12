Desde a abertura da unidade, no mês de abril, já foram servidas mais de 300 mil refeições - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 29/12/2024 15:47

Barra Mansa - O Restaurante do Povo Irmã Ruth tem sido um sucesso neste ano de 2024, oferecendo alimentação de qualidade e com baixo custo durante o café da manhã, o almoço e o jantar. Desde a abertura da unidade, no mês de abril, já foram servidas mais de 300 mil refeições.

A unidade está localizada na Avenida Domingos Mariano, no Centro. O trabalho é desenvolvido em uma parceria da Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), com o Governo do Estado do Rio de Janeiro.

A equipe do Restaurante do Povo ressalta que haverá atendimento normal nesta segunda-feira (30), voltando a funcionar no dia 2 de janeiro, após o feriado de Ano Novo.

Cardápio do dia 30:

CAFÉ DA MANHÃ (6h30 às 9h)

- Pão francês com margarina e um café preto ou com leite.

ALMOÇO (10h30 às 14h)

- Duo de repolho, grão de bico ao vinagrete, coxa assada, duo de legumes ao alho, arroz com lentilha, feijão carioca;

- Sobremesa: maçã e suco de guaraná.

JANTAR (18h às 20h)

- Mix de repolho, lentilha ao vinagrete, pernil ao molho de laranja, farofa rica; arroz branco, feijão carioca;

- Sobremesa: gelatina e suco de guaraná.