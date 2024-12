Inaugurada em março, unidade já produziu e distribuiu mais de 51 mil unidades de fraldas - Arquivo/CCS PMBM

Publicado 31/12/2024 11:25

Barra Mansa - A Fábrica de Fraldas de Barra Mansa, gerenciada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), continua trazendo benefícios à população do município. Inaugurada no dia 14 de março deste ano, a unidade já produziu e distribuiu mais de 51 mil unidades de fraldas, tanto para crianças quanto para idosos, além de 94 mil absorventes.

O equipamento beneficia estudantes da rede pública de ensino, pessoas com deficiência física, mental ou neurológica, idosos e crianças nascidas no Hospital da Mulher – que não tenham condições de adquirir os recursos necessários. A iniciativa também abrange aquelas que precisam de atendimentos contínuos ou temporários e que estão registradas no Cadastro Único da Assistência Social (CadÚnico) ou que recebem assistência de Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs).

O secretário municipal de Saúde de Barra Mansa, Sérgio Gomes, enfatizou a relevância do projeto. “A pobreza menstrual é um problema que atinge inúmeras brasileiras, principalmente em idade escolar. Com isso, os nossos absorventes beneficiam as estudantes da nossa rede municipal de ensino. Já as fraldas representam uma parcela significativa do orçamento dos pacientes. É uma grande alegria para nós oferecer esse serviço a todos que precisam, garantindo um suporte contínuo para suas famílias, enquanto for necessário”, afirmou o secretário.