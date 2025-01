Bairro Nova Esperança recebe novo asfaltamento - Foto: Chico de Assis

Bairro Nova Esperança recebe novo asfaltamentoFoto: Chico de Assis

Publicado 21/01/2025 21:42

Barra Mansa - Nesta terça-feira, dia 21, os serviços de asfaltamento avançaram em mais uma região do município. A Rua Antônio da Silva Reis, no bairro Nova Esperança, foi contemplada com o trabalho, que é realizado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, contando com a parceria da Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Planejamento Urbano.



O prefeito Luiz Furlani destacou que os moradores do Nova Esperança, bem como de áreas adjacentes, ganham com essa iniciativa. “Assumimos um compromisso de asfaltar a Rua Antônio da Silva Reis e, junto ao governador Cláudio Castro, que tem papel importante nos avanços do município, promovemos a pavimentação de mais uma via em nossa cidade”, frisou Furlani.



O secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, ressaltou que os trabalhos proporcionam mais qualidade de vida e transformam a paisagem do município. “Esses serviços valorizam os bairros e mudam a realidade dos moradores. São trabalhos de suma importância. Agradeço ao prefeito Furlani, e também, ao Governo do Estado por essas obras”, comunicou.