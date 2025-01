Barra Mansa conta com a população para aumento no estoque de sangue - Foto: Paulo Dimas

Publicado 21/01/2025 16:20

Barra Mansa - O Hemonúcleo de Barra Mansa reforça junto à população que está necessitando de novas doações para que todo o estoque de sangue esteja satisfatório para atender às demandas. A equipe da unidade informou, nesta terça-feira (21), que os tipos A-, AB- e B- estão em situação crítica, enquanto O+, O- e A+ apresentam estoque baixo. Já os tipos sanguíneos AB+ e B+ estão adequados.

De acordo com a coordenadora do Hemonúcleo, Thaís Mendes, as doações de sangue são fundamentais para salvar vidas em emergências médicas; garantir o sucesso de cirurgias; tratar doenças crônicas, como hemofilia e anemia falciforme; e auxiliar o tratamento de pacientes com câncer.



- A doação pode ser a diferença entre a vida e a morte de um paciente. A falta de sangue pode atrasar o tratamento adequado ou até mesmo impossibilitar procedimentos médicos imprescindíveis. Quanto mais pessoas divulgarem essa informação entre familiares e amigos, mais resultados positivos teremos para a sociedade. Quem doa sangue doa vida – destacou Thaís.

Para realizar uma doação de sangue é necessário se atentar a alguns critérios:

- idade entre 18 e 69 anos;

- peso acima de 50 kg e boa saúde;

- idosos devem fazer sua primeira doação antes de completar 59 anos, 11 meses e 29 dias;

- menores de idade (16 e 17 anos) podem doar somente com a autorização dos responsáveis;

- não ter consumido bebidas alcoólicas nas 24 horas que antecedem a doação;

- no caso de tatuagem, é necessário aguardar seis meses após a sua realização.



Para doar sangue ou obter mais informações, o Hemonúcleo de Barra Mansa está localizado na Rua Pinto Ribeiro, 205 (anexo à Santa Casa), no Centro. A coleta é feita de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h. O telefone da unidade é: (24) 3512-0788.