Saae realiza manutenção na Vila dos Remédios - Foto: Chico de Assis

Publicado 22/01/2025 17:12

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), está realizando uma manutenção geral no poço que abastece a Vila dos Remédios, no distrito de Floriano. Em razão das obras, o abastecimento de água está interrompido e, durante os trabalhos, a autarquia pede a colaboração de todos para economizar água, evitando desperdícios e contribuindo para que a situação se normalize o quanto antes.



De acordo com o diretor executivo do Saae, José Geraldo Santos, o Zeca, a previsão é de que os reparos sejam concluídos nesta quinta-feira, dia 23. “A obra tem o objetivo de garantir a operação eficiente do sistema de abastecimento, melhorar o controle da qualidade e aumentar a vazão de água disponível para os moradores. Para isso, estamos realizando a substituição da tubulação, desincrustação e tratamento do poço”, explicou.



Para atender situações emergenciais, o Saae disponibiliza caminhões-pipa para o fornecimento de água. Os moradores que necessitarem desse serviço ou que tiverem dúvidas podem entrar em contato pelo telefone (24) 3512-4333, onde a equipe estará à disposição para prestar esclarecimentos.



- A colaboração de toda a comunidade da Vila dos Remédios é muito importante, por isso pedimos a compreensão de todos. Com a conclusão dos trabalhos iremos oferecer um serviço mais eficiente a todos – finalizou Zeca.