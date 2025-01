Vítima de 36 anos foi assassinada na Vila Delgado - Foto: Internet

Vítima de 36 anos foi assassinada na Vila DelgadoFoto: Internet

Publicado 23/01/2025 10:42

Barra Mansa – Um homem de 36 anos foi morto a tiros na noite da última quarta-feira, 22, na Vila Delgado, bairro Ano Bom. De acordo com a Polícia Militar, a vítima é suspeita como gerente do tráfico de drogas da região.

O crime ocorreu na Avenida Presidente Kennedy, onde, segundo a PM, quatro criminosos desceram do carro e efetuaram os disparos contra a vítima, que chegou a ser socorrida e levada para a Santa Casa de Misericórdia, porém, chegou já sem vida ao hospital.

A perícia esteve na cena do crime para cooperar com as investigações da polícia civil e recolheram oito estojos de munição calibre 9mm e dois projéteis.

Até o momento, os criminosos ainda não foram identificados e seguem foragidos.