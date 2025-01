Nesta quarta-feira, 22, serviços foram realizados no centro - Foto: Paulo Dimas

Publicado 22/01/2025 17:16

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Ordem Pública, segue retirando os cabos e fios que não têm utilidade nos postes, causando poluição visual nas vias e gerando riscos aos pedestres e condutores de veículos. A execução dos trabalhos é feita através de uma empresa contratada. O prefeito Luiz Furlani esteve acompanhando de perto os trabalhos nesta quarta-feira (22), na Rua Luiz Ponce, no Centro, próximo ao viaduto da Prefeitura.



Na oportunidade, Furlani ressaltou os benefícios que a medida vem trazendo para os moradores. “Os serviços de retirada de fios e a organização da bagunça feita pelas empresas de telefonia avançam em nossa cidade. Esse trabalho é extremamente importante e vai continuar. Seguiremos acompanhando”, frisou o chefe do Executivo.



O secretário de Ordem Pública, Daniel Abreu, comunicou que, além do trabalho de limpeza e segurança para os que transitam na cidade, existe também a notificação das empresas. “Estamos limpando as ruas, bem como, advertindo as operadoras pelos transtornos que trazem à nossa população. Vamos percorrer diversas regiões do município, monitorando a situação”, disse.



Para realizar solicitação ou tirar dúvidas com a Secretaria de Ordem Pública, o telefone é o seguinte: (24) 3028-9341.