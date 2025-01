Encontro acontece no próximo dia 27 no Parque da Saudade - Foto: Arquivo

Encontro acontece no próximo dia 27 no Parque da SaudadeFoto: Arquivo

Publicado 23/01/2025 18:32

Barra Mansa - A Prefeitura Municipal de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Planejamento Urbano, convida toda a população e representantes de diversos segmentos a se inscreverem para participar da formação da comissão organizadora da 6ª Conferência Nacional das Cidades – Etapa Barra Mansa. As inscrições podem ser feitas através do link A Prefeitura Municipal de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Planejamento Urbano, convida toda a população e representantes de diversos segmentos a se inscreverem para participar da formação da comissão organizadora da 6ª Conferência Nacional das Cidades – Etapa Barra Mansa. As inscrições podem ser feitas através do link https://forms.gle/rEcHU67P2EpLtKCq9



De acordo com o secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, os membros da comissão organizadora serão escolhidos em uma reunião que vai acontecer no dia 27 de janeiro, às 13h30, no Parque Municipal de Saudade. “A participação da população de Barra Mansa é muito importante para o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida em nosso município. A conferência busca promover a participação dos cidadãos e a construção coletiva de propostas que visem ao bem-estar da comunidade”, disse.



Para a formação da comissão organizadora podem se inscrever representantes dos poderes Executivo e Legislativo, movimentos sociais e populares, entidades sindicais e dos trabalhadores, empresas prestadoras de serviços públicos, ONGs, entidades profissionais e acadêmicas, além do segmento empresarial.

_ É importantíssima a participação de todos os segmentos para que juntos possamos avançar em questões urbanas relevantes e construir uma cidade mais justa e inclusiva – finalizou Eros.