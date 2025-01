A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Joseane Ricarte, representou a Prefeitura - Foto: Felipe Vieira

Publicado 23/01/2025 16:01

Barra Mansa - Na manhã desta quinta-feira, dia 23, a Prefeitura Municipal de Barra Mansa foi homenageada pelo Sest Senat pela importante parceria entre o município e a entidade nas ações realizadas ao longo do ano de 2024. A cerimônia reuniu representantes do Governo Municipal, do Poder Legislativo e de diversas empresas da região que também desempenharam papéis significativos junto à entidade de transporte.



A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Joseane Ricarte, representou a Prefeitura na ocasião, acompanhada de servidores da sua pasta, do secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Rodrigo Viana, além de representantes da Fundação Cultura, da Secretaria de Educação e do gabinete da vice-prefeita Luciana Alves. O vereador Elias da Corbama também esteve presente.



Durante a cerimônia, Joseane Ricarte expressou sua gratidão pelo apoio das empresas e a relevância das ações promovidas em parceria com o Sest Senat.



_ É uma honra poder representar Barra Mansa nesse evento tão importante, onde foram apresentados todos os trabalhos e projetos realizados em 2024, além de um alinhamento das ações que serão desenvolvidas neste ano de 2025. Tenho certeza que esse reconhecimento é fruto não só do trabalho do Sest Senat com a Prefeitura de Barra Mansa, mas de todos os envolvidos nessas ações. Quero agradecer muito a todos os colaboradores e parceiros e, principalmente, ao Sest Senat por esse trabalho incrível e inspirador que desenvolve. Vamos continuar juntos, fortalecendo essa parceria para Barra Mansa continuar avançando – afirmou a secretária.



O evento não apenas simbolizou o reconhecimento do trabalho conjunto, mas também apresentou um balanço das ações desenvolvidas, apresentou a programação para 2025 e reforçou os laços entre o setor público e privado, que são fundamentais para o desenvolvimento local.



_ A Prefeitura de Barra Mansa foi essencial para o sucesso do nosso trabalho. Expresso aqui o nosso muito obrigado pelo apoio, por todos os eventos e congressos que nós realizamos e principalmente pelo movimento e criação dessa rede de protetores contra a violência sexual sofrida por crianças e adolescentes – destacou a diretora da unidade B53, Beatriz Araújo Vieira de Sá.