Encontro teve a presença de enfermeiros e técnicos de enfermagem - Foto: Paulo Dimas

Encontro teve a presença de enfermeiros e técnicos de enfermagemFoto: Paulo Dimas

Publicado 24/01/2025 20:41

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Saúde, promoveu nesta sexta-feira, 24, uma importante capacitação destinada a enfermeiros e técnicos de enfermagem das unidades de saúde do município. Como foco na operacionalização da vacinação contra a Covid-19, o evento, que foi realizado no auditório do Parque Municipal de Saudade, abordou as novas diretrizes do Ministério da Saúde para a inclusão do imunizante no calendário anual.



De acordo com a enfermeira responsável pelo setor de Imunização, Hellen Martins, a iniciativa visa garantir que os profissionais de saúde estejam devidamente preparados para lidar com a vacinação, considerando a importância da continuidade da imunização contra o coronavírus mesmo após o avanço da campanha vacinal. "Estamos passando para as equipes as novas diretrizes da vacina de Covid-19, com as mudanças que ocorreram nos esquemas vacinais. Essa capacitação vai permitir que os profissionais apliquem as vacinas de forma correta, saibam identificar quem são as pessoas elegíveis e evitem possíveis efeitos colaterais. Além disso, agrega conhecimento e fornece mais segurança na administração do imunizante na população", disse.



Segundo o informe técnico divulgado pelo Ministério da Saúde, que atualiza a estratégia de vacinação contra a Covid-19, as principais novidades são a inclusão do imunizante no calendário nacional para gestantes e idosos de 60 anos ou mais e o esquema vacinal para crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade com três doses. "A nota técnica também destaca que as gestantes devem ser imunizadas com uma dose a cada gestação. Já os idosos receberão uma dose a cada seis meses. Em breve estaremos disponibilizando e divulgando para a população todas as informações sobre como será o calendário de vacinação de acordo com essas novas diretrizes", informou Hellen.