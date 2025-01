Retirada de medicamentos pode ser agendada por whatsapp - Foto: Chico de Assis

Publicado 23/01/2025 18:53

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Saúde, segue trabalhando para otimizar cada vez mais o atendimento aos munícipes. Uma iniciativa que veio para agilizar o fluxo da Farmácia Municipal é o agendamento da retirada de medicamentos, que já pode ser feito através do WhatsApp. Para entrar em contato com a unidade e realizar a solicitação, basta enviar uma mensagem de texto para o número (24) 98180-0052. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 08h às 15h (não são aceitas ligações ou mensagens de voz).



O prefeito Luiz Furlani falou da implantação do novo serviço, ressaltando que o bom atendimento à população é primordial em seu governo. “A saúde é a nossa prioridade e todas as pessoas devem ser tratadas com a atenção que merecem. Quero parabenizar toda a equipe da Farmácia pelo trabalho realizado. A retirada dos medicamentos por meio do WhatsApp vai facilitar e agilizar o fluxo, trazendo mais comodidade para os cidadãos”, disse.



Furlani ainda comunicou que, em breve, os remédios também poderão ser entregues em domicílio. “A gente segue focado na melhoria do atendimento ao munícipe. Vamos nos organizar para fazer a entrega da medicação em casa, beneficiando diretamente aquelas pessoas que não podem vir à unidade retirar”, informou.



O gerente da Farmácia Municipal, Oséas Júlio da Silva, enfatizou que as melhorias fazem parte das diretrizes do governo Furlani, com o intuito de proporcionar ainda mais acolhimento e atenção nas repartições públicas. “Esta ferramenta chegou para diminuir a espera da população. As pessoas ficavam muito tempo na fila e dentro da unidade para retirar seus medicamentos. Com esse novo procedimento, elas enviam a receita e o cartão SUS pelo número de WhatsApp e só vêm à Farmácia para buscar. Essa missão nos foi passada pelo prefeito Furlani, para garantir sempre um atendimento com respeito e dignidade”, destacou.



Rosemeire de Freitas, moradora do bairro Vila Maria, fez a solicitação do medicamento pelo WhatsApp para sua mãe e prontamente foi atendida pelo novo serviço. “Minha mãe já é de idade e tem dificuldade de vir até a Farmácia. Ela realizou uma consulta e o médico receitou o uso de um remédio contra varizes, que ela precisa tomar diariamente. Entrei em contato pelo WhatsApp e de imediato tive resposta. O atendimento foi excelente e gostei muito também de ver como está a Farmácia, bem agradável, com ar-condicionado, e as atendentes bem atenciosas com a gente”, relatou.