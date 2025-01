Ações começaram no bairro São Pedro - Foto: Divulgação/PMBM

Publicado 24/01/2025 20:48

Barra Mansa - A Secretaria de Ordem Pública de Barra Mansa, através da Guarda Municipal, iniciou nesta sexta-feira (24), uma força-tarefa para retirar veículos abandonados das ruas da cidade. O secretário da Pasta, Daniel Abreu, e o comandante da GMBM, Paulo Sérgio Valente, lideraram as ações que começaram nas vias públicas do bairro São Pedro, após denúncias de moradores.



Abreu explicou que neste primeiro momento, os automóveis encontrados foram adesivados com a notificação para a retirada das ruas dentro do prazo de até 5 dias. "Após anunciarmos que daríamos início a essa operação, muitas pessoas fizeram suas denúncias na rede social da prefeitura (@barramansarj). Isso nos deixou muito satisfeitos, pois parte da Ordem Pública da nossa cidade é a própria população. Esses veículos abandonados se transformam em focos de dengue, criadouros de animais peçonhentos e que geram doenças. Além de virarem depósitos de drogas e esconderijos de meliantes. Já adiantamos que iremos percorrer os demais bairros citados nas denúncias e pedimos que os cidadãos continuem participando da construção de uma cidade melhor. Façam seus relatos que iremos deixar nossa cidade limpa", disse.



A Secretaria de Ordem Pública está com uma planilha das denúncias já feitas e segue catalogando os veículos abandonados. As denúncias também podem ser feitas através do telefone da Semop: (24) 3028-9341; ou na sede da Pasta, situada no Parque da Cidade - Avenida Prefeito João Chiesse Filho, n° 312, no Centro.