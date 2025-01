Parte da carga atingiu a pista sentido São Paulo - Foto: Divulgação/PRF

27/01/2025

Barra Mansa - Um caminhão que transportava madeira tombou por volta das 9hr desta segunda-feira, 27. O acidente ocorreu na Via Dutra, na altura do km 293, próximo ao posto da PRF, no distrito de Floriano.

De acordo com informações da CCR RioSP, o veículo estava no sentido Rio, na faixa da esquerda, quando passou por cima da mureta de segurança, ocorrendo o tombamento. Parte da carga também atingiu a pista sentido São Paulo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do caminhão foi atendido no local e teve somente ferimentos leves. Ainda de acordo com a PRF, a pista foi interditada para destombamento.