Começa hoje, 26, tarifa zero aos domingo na cidadeFoto: Divulgação/PMBM

Publicado 26/01/2025 16:11

Barra Mansa - Este domingo, 26, foi o primeiro com a tarifa zero no transporte coletivo em Barra Mansa. A medida da Prefeitura, por meio da Secretaria de Ordem Pública, em parceria com as empresas de ônibus que administram o transporte municipal, é válida para todos os bairros da cidade.



Uma das moradoras que aprovaram a gratuidade no ônibus foi Maria Aparecida, do bairro Vista Alegre. Ela estava no Centro e valorizou a ação implantada pelo governo municipal. "É bom porque as pessoas não precisam mais pagar para ir ao Centro e voltar para casa. Mesmo que domingo seja um dia mais tranquilo e com o comércio fechado, às vezes precisamos acompanhar um familiar, ir à casa de um parente, ao mercado ou à igreja”, frisou Maria, acrescentando que o movimento de ônibus estava normal.



O prefeito Luiz Furlani destacou que a Tarifa Zero visa o bem-estar dos munícipes. “Queremos proporcionar que as pessoas possam visitar sua família, realizar seus afazeres de domingo ou alguns que trabalham, voltarem para seu descanso, sem pagar por isso”, comunicou.



A Tarifa Zero foi determinada na última semana, através do decreto (11.940) do prefeito Luiz Furlani.

Além disso, a passagem municipal, de R$5,45, permanecerá em R$4,40 para quem utiliza a Tarifa Social.