Campanha acontece em vários bairros até o próximo dia 30Foto: Divulgação/PMBM

Publicado 25/01/2025 12:19

Barra Mansa - Com foco no apoio e cuidado ao próximo, a Prefeitura de Barra Mansa, através das Secretarias de Saúde e de Assistência Social e Direitos Humanos, promove a Campanha Janeiro Branco, que ocorre em vários pontos do município até a próxima semana. O último evento será no dia 30, no bairro Boa Sorte. Além da localidade, serão realizadas ações na Colônia Santo Antônio, São Pedro e no distrito de Floriano.



As atividades incluem iniciativas como: orientações com psicólogos; coleta de preventivo; pesagem para o programa Bolsa Família; atualizações do Cadastro Único (CadÚnico) com equipes do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS); alongamentos; dança; entre outras. Os atendimentos acontecem das 9h às 12h.



A secretária de Assistência Social, Joseane Ricarte, destacou a importância do acolhimento às pessoas e ressaltou a ampliação dos serviços nas localidades. "O sofrimento emocional, associado ou não a um transtorno mental, pode ser prevenido ou atenuado se as pessoas conhecerem estratégias para cuidar da saúde mental. O objetivo da parceria junto à Secretaria de Saúde é desenvolver eventos nas comunidades, levando à população o conceito de prevenção e tratamento”, frisou.



O secretário de Saúde, Dr. Sérgio Gomes, detalhou mais sobre as próximas ações. “Aconteceram atividades nos distritos de Rialto e Nossa Senhora do Amparo, além dos bairros Nove de Abril e Vila Nova. Essa campanha aproxima as pessoas aos serviços existentes, para mostrar que o cuidado psíquico é importante em todos os campos da rede pública. Essa integração tem sido referência para futuros atendimentos e projetos. A população tem aderido com satisfação, participando do proposto, questionando e buscando maiores informações”, enfatizou.



O Janeiro Branco em Barra Mansa realizou até o momento, cerca de 200 atendimentos.



Confira a programação da última semana de campanha:

-27/01 Colônia (Praça ao lado do Posto São Lucas)

-28/01 São Pedro (Praça ao lado da Unidade de Saúde)

-29/01 Floriano (Praça Osvaldo Porto)

-30/01 Boa Sorte (Rua Doze – ao lado da Sirene)