Obra da rede de drenagem entra na fase final - Foto: Paulo Dimas

Obra da rede de drenagem entra na fase finalFoto: Paulo Dimas

Publicado 27/01/2025 15:34

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-BM), está avançando com os trabalhos de construção da nova rede de drenagem na Rua da Imprensa, no bairro Santa Rosa. A obra, que se encontra em fase de conclusão, irá trazer benefícios significativos para os moradores da localidade.



Com o objetivo de melhorar a infraestrutura do local e sanar o problema de afundamento da via, as intervenções exigiram a interrupção temporária do tráfego de veículos. Para garantir o acesso ao bairro, foi estabelecida uma rota alternativa que direciona os motoristas pelo bairro Vila Orlandélia, permitindo o acesso ao Santa Rosa.



O prefeito Luiz Furlani tem acompanhado de perto o andamento da obra e ressaltou a importância dessa iniciativa. Ele mencionou que a intervenção se fez necessária devido ao estado deteriorado das tubulações existentes, que comprometiam a eficiência do sistema de drenagem da área. “Estamos trabalhando para oferecer uma solução definitiva aos problemas de afundamento da rua. Esta obra é um passo essencial para garantir o ir e vir de todos e dar mais qualidade de vida aos moradores”, disse o chefe do Executivo, que informou ainda que, após o serviço, a rua será totalmente asfaltada.



A previsão é de que nos próximos dias a Rua da Imprensa seja reaberta, com mais segurança, aumentando a eficiência do sistema de drenagem e trazendo tranquilidade para os moradores e motoristas que transitam diariamente pelo local.