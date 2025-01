Eleição da comissão para o evento ocorreu nesta segunda-feira, 27 - Foto: Chico de Assis

Eleição da comissão para o evento ocorreu nesta segunda-feira, 27Foto: Chico de Assis

Publicado 27/01/2025 17:26

Barra Mansa - A Secretaria de Planejamento Urbano de Barra Mansa promoveu nesta segunda-feira, dia 27, a eleição da comissão organizadora para a 6ª Conferência Nacional das Cidades, etapa municipal. O evento, que ocorrerá nos dias 21 e 22 de março no Parque Natural de Saudade, promoverá o tema "Caminhos para uma cidade inclusiva, democrática, sustentável e com justiça social".



De acordo com o secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, objetivo da conferência é reunir ideias e propostas que possam transformar Barra Mansa em uma cidade mais justa e acessível para todos. "Estamos comprometidos em ouvir a população e construir juntos soluções que atendam às necessidades de todos os munícipes", destacou Eros durante a reunião.



A comissão organizadora será composta por representantes de diversas entidades e organizações locais. Entre elas a equipe da Secretaria de Planejamento Urbano, o presidente da Associação de Moradores do bairro Recanto do Sol e professor da rede pública, Giliade Lima; da representante do Sindicato Rural, Michele Aparecida Andrade Souza; da Associação de Engenheiros e Arquitetos (AEVR), Claudio Rodrigues Inácio; e do Sindpass, Lucas Leal; além dos vereadores Junior da Van, Everton Pezão e Klevis da Farmácia.



"Estamos muito felizes com a participação da comunidade e de diferentes setores da sociedade. Tê-los aqui é muito importante para garantirmos que as vozes dos cidadãos sejam ouvidas na formulação de políticas públicas. Toda a população é convidada a participar deste processo, contribuindo com suas experiências e sugestões, fundamentais para o sucesso da conferência. Em um momento em que se discute cada vez mais a importância de cidades inclusivas e sustentáveis, nossa conferência se mostra necessária para o avanço de Barra Mansa", finalizou o secretário.