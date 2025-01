O Hemonúcleo de Barra Mansa está reforçando a importância de novas doações - Foto: Divulgação/PMBM

Publicado 28/01/2025 11:43

Barra Mansa - O Hemonúcleo de Barra Mansa está reforçando a importância de novas doações para estabilizar o estoque na unidade. Enquanto os tipos sanguíneos AB+, B+, O+ e A- apresentam níveis adequados, a situação dos tipos AB-, B-, O- e A+ é preocupante, estando entre armazenamentos crítico e baixo.



De acordo com a coordenadora da unidade, Thaís Mendes, o número de doadores costuma diminuir durante o período de férias, o que causa uma queda nos estoques de sangue. "Nesses últimos meses, temos observado uma crescente necessidade de transfusões. É fundamental que a população compreenda a importância da doação regular de sangue," ressalta Thaís Mendes.



A coordenadora enfatiza que o estoque atual pode impactar diretamente a vida de pacientes que necessitam de transfusões, sejam elas urgentes ou de tratamentos regulares. "Estamos com a necessidade dos tipos B-, O- e A+, que apresentam níveis baixos, enquanto o AB- está crítico. Cada doação pode salvar até quatro vidas, tornando essencial que todos se unam em prol dessa causa. Se você está saudável e pode ajudar, compareça ao Hemonúcleo e faça a diferença na vida de alguém", destacou.



Para doar é necessário ter entre 16 e 69 anos. Para idosos, a primeira doação deve ser feita até 59 anos, 11 meses e 29 dias. Para menores de idade, somente mediante autorização dos responsáveis. A pessoa deve estar com saúde em dia, pesar no mínimo 50 quilos e não ter ingerido bebida alcoólica no mínimo 12 horas antes da doação. Em caso de tatuagem, é necessário aguardar seis meses após a sua realização.



O Hemonúcleo está localizado na Rua Pinto Ribeiro, 205, anexo à Santa Casa de Misericórdia, no Centro. As doações são captadas de segunda a sexta-feira, entre 7h e 11h, exceto feriados. O telefone para mais informações é o: (24) 3512-0788.