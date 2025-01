Documentos podem ser obtidos no site da prefeitura - Foto: Paulo Dimas

Publicado 28/01/2025 15:39

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, já começou a disponibilizar em seu site oficial as guias das taxas municipais anuais, obedecendo ao calendário anual divulgado no início deste mês. Seguindo as diretrizes do Código Tributário Municipal, inicialmente estão disponíveis as guias das taxas de Fiscalização de Ambulante e Feirante (TFAF) e de Fiscalização de Ocupação de Área Pública (TFOP).



Para obter as guias, o contribuinte deve acessar o site da Prefeitura, na seção ‘Serviços Finanças’ (www.gp.srv.br/tributario/barramansa/portal_serv_servico?10,21). Com um total de 12 parcelas, o primeiro vencimento será no dia 07 de fevereiro.



O secretário de Finanças de Barra Mansa, Leonardo Ramos de Oliveira, destaca a importância do contribuinte, sujeito passivo da respectiva taxa, efetuar o pagamento regular do tributo, evitando juros e multas, bem como situação de irregularidade financeira junto ao município. "O pagamento da taxa possibilita o exercício do devido poder de polícia municipal, garantindo cumprimento da obrigação legal e um acompanhamento fiscal junto aos permissionários e concessionários municipais. Nosso trabalho prima pela praticidade e por estar continuamente oferecendo boas condições para quitação dos tributos", frisou Leonardo.



O secretário de Finanças destaca, que caso encontre dificuldades em obter sua guia de pagamento, o contribuinte pode contar com o auxílio do atendimento virtual SARA, por meio do WhatsApp (24) 2106-3400. O atendimento virtual, novidade no exercício 2025, é prático e objetivo, garantindo comodidade ao contribuinte de Barra Mansa.