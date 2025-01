Ano letivo terá inicio dia 05 de fevereiro - Foto: Arquivo/PMBM

Publicado 28/01/2025 17:30

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promove nesta quarta-feira, 29, o último plantão de atendimento aos pais e responsáveis de alunos, antes do início do ano letivo, que vai ocorrer em 05 de fevereiro. Todas as escolas estarão abertas no horário das 9h às 12h, para realizar matrículas, prestar orientações e esclarecimentos.



Já na segunda-feira, dia 03, as escolas terão funcionamento interno. A rede de educação de Barra Mansa conta atualmente com 69 unidades escolares, sendo sete em tempo integral.



Para mais informações, o telefone da Pasta é (24) 2106-3501.