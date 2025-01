A entrega simbólica contou com a presença da secretária de Assistência Social, Joseane Ricarte, e dos representantes jurídicos do Sindpass, Flávio Brandão e Laryssa Ribeiro. - Foto: Chico de Assis

A entrega simbólica contou com a presença da secretária de Assistência Social, Joseane Ricarte, e dos representantes jurídicos do Sindpass, Flávio Brandão e Laryssa Ribeiro.Foto: Chico de Assis

Publicado 29/01/2025 18:05

Barra Mansa - Nesta quarta-feira, 29, a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Barra Mansa (SMASDH) deu um importante passo no apoio às mulheres em situação de violência ao receber 50 cartões Super Expresso do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros (Sindpass). A entrega simbólica ocorreu em uma reunião que contou com a presença da secretária de Assistência Social, Joseane Ricarte, e dos representantes jurídicos do Sindpass, Flávio Brandão e Laryssa Ribeiro.



Os cartões Super Expresso são utilizados como ferramenta no atendimento às mulheres atendidas pelo Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceam). Cada cartão proporciona acesso facilitado ao transporte público, permitindo que essas mulheres possam se deslocar com segurança e dignidade para receber seus atendimentos. "Essa parceria é de extrema importância para as nossas demandas, pois temos entre as atendidas algumas que não possuem condições de pagar uma passagem para cumprir a programação de atendimentos, que consistem em rodas de conversa, palestras, consultas psicológicas e outras. Esses cartões simbolizam nossa luta contra a violência e nosso compromisso em garantir que as mulheres tenham acesso aos recursos necessários para se recompor e recomeçar. Além disso, esses bilhetes eletrônicos também são extensivos aos filhos, uma vez que muitas não possuem rede de apoio", destacou Joseane.



A iniciativa é parte de um esforço mais amplo da SMASDH para fortalecer a rede de proteção às mulheres e oferecer suporte integral às vítimas de violência. A equipe do Ceam já está avaliando cada um dos casos para o atendimento das mulheres, proporcionando um novo fôlego às ações de acolhimento e recuperação.

O representante jurídico do Sinpass, Flávio Brandão, enfatizou a importância da parceria social, ressaltando que a mobilização faz parte do dia a dia da empresa. "Estamos aqui para apoiar essas iniciativas que fazem a diferença na vida das pessoas. A nossa parceria com a Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Assistência Social, já vem de longa data. Sempre estamos à disposição para atender naquilo que tem relação com o transporte público, seja na cessão de veículos para realizar um transporte social, ou em ações como essa de hoje, que é o fornecimento de crédito de transporte para o atendimento às mulheres em situação de violência”, afirmou Flávio.



Com essa nova ferramenta em mãos, a Secretaria de Assistência Social reafirma seu papel no apoio para as mulheres em situação de vulnerabilidade, reforçando que a sociedade e as instituições do município podem trabalhar por um futuro mais seguro e igualitário.