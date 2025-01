Trabalhos serão finalizados até sexta-feira, 31 - Foto: Paulo Dimas

Trabalhos serão finalizados até sexta-feira, 31Foto: Paulo Dimas

Publicado 29/01/2025 15:34

Barra Mansa - A Rua da Imprensa, via que liga o Ano Bom ao bairro Santa Rosa, está recebendo novo asfalto. Os trabalhos, iniciados nesta quarta-feira (29), acontecem em parceria com o governo estadual e fazem parte da etapa final das intervenções no local, que também teve nova rede de drenagem instalada por equipes do Saae-BM. A finalização da pavimentação deve ocorrer nesta sexta, 31.



O diretor executivo do Saae-BM, José Geraldo dos Santos, o Zeca, ressaltou os benefícios significativos para os moradores da localidade. "Instalamos 250 metros de novas tubulações. O objetivo é melhorar a infraestrutura do local e sanar o problema de afundamento da via pelo estado deteriorado das que estavam aqui anteriormente. Conforme nos solicitou o prefeito Furlani, trabalhamos para oferecer uma solução aos problemas e melhorar a vida da população”, destacou Zeca.



Furlani acompanhou de perto o andamento das obras e aproveitou para agradecer o apoio do governo do estado com a instalação do novo asfalto. “Esta obra é um passo essencial para garantir o ir e vir de todos e dar mais qualidade de vida aos moradores. As tubulações não são visíveis, ficam na parte subterrânea, mas impactam a vida de quem transita ou reside na localidade. Peço a compreensão dos moradores, pois para melhorar, a gente precisou interromper o trânsito de veículos e afetar o dia a dia de todos. Mas foi por uma boa causa”, disse o prefeito, agradecendo o governador Cláudio Castro, a quem classificou como “um grande amigo de Barra Mansa”.



Enquanto a pavimentação estiver sendo realizada, a Rua da Imprensa ficará completamente interditada para o tráfego de veículos das 7h às 18h. Para garantir o acesso ao Santa Rosa, foi estabelecida uma rota alternativa que direciona os motoristas pelo bairro Vila Orlandélia. Após os trabalhos, as calçadas do trecho que recebeu as intervenções serão revitalizadas.