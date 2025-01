Palestra foi promovida pela Secretaria de Educação, Juventude e Inovação (SEJIN) - Foto: Divulgação

Publicado 30/01/2025 16:58

Barra Mansa - A Educação de Barra Mansa foi referência na Semana de Imersão para Gestores Escolares de Angra dos Reis, através do subsecretário de Gerenciamento de Projetos e Inovação, Marcus Barros. Ele palestrou no evento promovido pela Secretaria de Educação, Juventude e Inovação (SEJIN) do município da Costa Verde. A ação aconteceu entre os dias 28 e 30, no Hotel do Bosque, no Parque Mambucaba, e foi direcionada para diretores, equipe técnica e agentes de acompanhamento. O tema foi “Liderança que inspira resultados”. Marcus Barros, que já foi secretário de Educação de Barra Mansa, palestrou sobre “Analogias – Habilidades e competências do gestor moderno”.



"Agradeço o convite do secretário de Educação de Angra, Paulo Fortunato. Foi uma honra participar deste evento, que promove a integração entre os educadores e fortalece a gestão escolar. O resultado desta imersão, além do aperfeiçoamento de todos e desse intercâmbio, será o benefício voltado aos estudantes", destacou Marcus.



O evento também contou com a participação de Luiz Carlos Becker, professor convidado da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e ex-subsecretário de Estado de Educação do Rio de Janeiro.