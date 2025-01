Barra Mansa encerrou as atividades do janeiro branco nesta quinta-feira, 30 - Foto: Felipe Vieira

Publicado 30/01/2025 14:57

Barra Mansa - As Secretarias de Saúde e de Assistência Social e Direitos Humanos, encerrou nesta quinta-feira, dia 30, as atividades relacionadas à campanha Janeiro Branco, uma iniciativa que teve como objetivo promover a saúde mental e o bem-estar da população. Durante todo o mês, diversas ações foram realizadas em diferentes bairros e, pela primeira vez, nos distritos de Floriano, Rialto e Nossa Senhora do Amparo, reforçando o compromisso do Poder Executivo com a inclusão e o acolhimento.

"Durante todo este mês, nós oferecemos uma programação bem diversificada, atendendo todas as regiões da cidade. Inclusive, pela primeira vez, nós levamos as atividades para os distritos, o que foi muito bem recebido por todos. Conseguimos perceber que precisamos nos aproximar mais dessas localidades; o quanto essa população necessita desses atendimentos e serviços", ressaltou a psicóloga e supervisora do Programa de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas de Barra Mansa, Maria Elvira da Cunha.



As atividades, organizadas pelas Secretarias de Saúde e de Assistência Social e Direitos Humanos, incluíram uma série de iniciativas voltadas para sensibilizar a comunidade sobre a importância da saúde mental. Entre os destaques, palestras informativas, ações realizadas em salas de espera de unidades de saúde, orientações com psicólogos e coletas de exames preventivos. "O mais relevante nesta Campanha Janeiro Branco é pensarmos que a saúde mental não é só um cuidado do nosso emocional, do nosso psíquico. A saúde mental envolve nosso social, as questões financeiras e a saúde física, pois tudo isso pode afetar o nosso emocional", acrescentou a psicóloga.



Além disso, os munícipes tiveram a oportunidade de participar de atividades físicas como alongamentos e dança, promovendo não apenas a saúde mental, mas também a saúde física. Outro importante serviço oferecido foi o atendimento para o programa Bolsa Família e atualizações do Cadastro Único (CadÚnico), realizados em parceria com as equipes do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).