Reunião foi de alinhamento sobre a rede municipal de ensino - Foto: Felipe Vieira

Reunião foi de alinhamento sobre a rede municipal de ensinoFoto: Felipe Vieira

Publicado 31/01/2025 18:00

Barra Mansa - Na manhã desta sexta-feira, 31, no auditório do CEI (Centro de Educação Integrada) Saturnina de Carvalho e Vieira da Silva, no Centro, aconteceu um encontro entre o prefeito Luiz Furlani e diretores das escolas da rede municipal de ensino. Na oportunidade, foram alinhadas medidas para qualificar ainda mais o aprendizado, focando na segurança, organização e desenvolvimento dos alunos nas unidades escolares.



O prefeito Furlani destacou que ações serão iniciadas para melhorar o fluxo nas unidades, com o propósito de reforçar a segurança e aprimorar o trabalho feito. Entre essas medidas estão a implementação de câmeras e do ponto eletrônico em todas as escolas.



Furlani também reiterou que a população deve sempre ser atendida com respeito e carinho. “As pessoas procuram o poder público porque precisam. É fundamental que sejam atendidas com a atenção e o cuidado que elas merecem. Seguimos acompanhando de perto e trabalhando para o bem da nossa população”, comunicou.



A secretária de Educação, Fátima Lima, ressaltou as diretrizes que estão sendo alinhadas para que a rede avance ainda mais. “São ações muito importantes que visam trazer melhorias para nossas escolas. O prefeito tem uma preocupação em proporcionar um ensino de qualidade e um olhar diferenciado com nossos alunos, professores e diretores, buscando respeitar todos e valorizar o trabalho feito pelas equipes da SME. Nosso encontro foi oportuno e saímos com a missão de fazer nossa educação avançar cada vez mais”, frisou.