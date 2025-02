Encontro reuniu diversos agentes do Poder Executivo, comunidades terapêuticas e parcerias privadas - Foto: Paulo Dimas

Encontro reuniu diversos agentes do Poder Executivo, comunidades terapêuticas e parcerias privadasFoto: Paulo Dimas

Publicado 31/01/2025 18:12

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio das secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos, de Ordem Pública e de Saúde, promoveu nesta sexta-feira, dia 31, um encontro para o alinhamento das ações de conscientização sobre o uso abusivo de Álcool e outras drogas. A reunião também contou com a presença do Sest Senat e das comunidades terapêuticas Desafio Jovem Missionário Gunnar Vingren e Vidas Restauradas.



De acordo com a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Joseane Ricarte, o encontro teve o objetivo de alinhar estratégias para a conscientização da população e os atendimentos relacionados às políticas públicas sobre drogas. “Essa primeira reunião foi importante para entendermos as ações, de que forma podemos prestar um serviço mais efetivo e fortalecer a nossa rede de atendimento. Além disso, esse encontro serviu para conhecermos as atividades de recolocação social desenvolvidas pelos parceiros, como o Sest Senat, e as demandas das comunidades terapêuticas”, disse Joseane.



O gerente da Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas Sobre Drogas (Compod), César Thomé, destacou que o intuito da reunião foi estreitar os laços entre os agentes do Poder Executivo e os parceiros do terceiro setor. "A Compod trabalha hoje em três frentes: a orientação dos jovens nas escolas, o acompanhamento das pessoas que estão em tratamento terapêutico e a ressocialização. O nosso objetivo hoje foi alinhar as ações e de que forma podemos atuar enquanto poder público. Conhecemos os serviços oferecidos pelo Sest Senat e de que maneira a entidade pode contribuir na ressocialização das pessoas", comentou.



Outro ponto discutido foi a intensificação do apoio às comunidades terapêuticas que atuam no município. “70% a 80% das pessoas não têm condições de pagar um tratamento e ter essas unidades aqui contribui para um atendimento mais próximo ao nosso acompanhamento e às famílias”, concluiu César Thomé.