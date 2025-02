Furlani e Tutuca discutem temas pelo desenvovimento de Barra Mansa - Foto: Chico de Assis

Furlani e Tutuca discutem temas pelo desenvovimento de Barra MansaFoto: Chico de Assis

Publicado 31/01/2025 19:08

Barra Mansa - Durante a tarde desta sexta-feira (31), o prefeito Luiz Furlani recebeu em seu gabinete, o deputado estadual licenciado e secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca. Na ocasião, diversas pautas foram debatidas, incluindo a promoção de eventos que atraem grande público e movimentam a economia local, como a Expo BM e a Flumisul (Feira de Negócios do Sul Fluminense).

Tutuca fez questão de enfatizar que Furlani foi o primeiro prefeito que ele visitou neste ano e falou da importância da parceria entre os governos municipal e estadual para o estímulo e patrocínio aos negócios em Barra Mansa.



"Estou muito feliz de estar em Barra Mansa encontrando o prefeito Furlani. Estivemos ao seu lado na campanha e estaremos juntos construindo este governo que vai colocar a cidade para frente, além de afirmar o compromisso como o deputado estadual eleito mais votado no município, mas, principalmente, na pauta de turismo e eventos. Vamos aqui com o apoio da Secretaria de Estado realizar a Flumisul e a Expo BM, que nós resgatamos no ano passado, entre outros programas que estamos trabalhando em conjunto com o governador Cláudio Castro", declarou Tutuca.



O prefeito Furlani agradeceu a presença do secretário e se colocou à disposição para futuras reuniões que abordem temas relevantes para o município. “O trabalho em parceria gera resultados e é muito importante ter um governador como o Cláudio Castro, que, juntamente com seus secretários, vem tendo um olhar tão especial e atencioso com Barra Mansa”, afirmou o chefe do Executivo.



Também participaram do encontro o secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Cesar de Carvalho; os vereadores Elias Romeiro, o Elias da Corbama, e Ricardo Bragança Laise Júnior, o Júnior da Van; além de lideranças comunitárias.