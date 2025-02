Fevereiro inicia a campanha "Bota Fora Dengue" - Foto: Divulgação/PMBM

Publicado 01/02/2025 14:50

Barra Mansa - Barra Mansa inicia neste mês de fevereiro mais uma edição da campanha 'Bota Fora Dengue', uma ação promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae). O objetivo da iniciativa é combater os criadouros e a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, Zika e Chikungunya.



Nesta edição, a campanha terá início pelos bairros Assunção e São Carlos, seguindo para Cotiara, Morro do Macuco, São Judas e Boa Vista I e II. De acordo com o coordenador da CRS (Coordenadoria de Resíduos Sólidos) do Saae, Vinícius Paiva, as localidades receberão as equipes responsáveis pela coleta de objetos e materiais que acumulam água e estão abandonados.



"Estaremos fazendo a coleta de itens que podem servir como criadouros para o mosquito. Essa é uma medida preventiva essencial para proteger a saúde da população. É importante a colaboração dos moradores, desfazendo-se de recipientes que possam acumular água parada e contribuir para a propagação do mosquito", destacou Vinícius.



A campanha 'Bota Fora Dengue' visa não apenas à remoção de materiais que não estão em uso, mas também promover a conscientização sobre a importância da prevenção e dos cuidados necessários para evitar surtos de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti.



Segundo a médica veterinária e supervisora técnica da Vigilância em Saúde Ambiental, Millena Borges, a forma mais eficaz de prevenir a dengue é controlar a proliferação do mosquito, que transmite a doença. "É fundamental que a população se conscientize e elimine a água parada, pois ela pode se transformar em potenciais criadouros de mosquitos, como em vasos de plantas, tambores de água, pneus, garrafas plásticas, piscinas desativadas e sem cuidado, além de pequenos recipientes, como tampas jogadas fora. É importante também manter os imóveis sempre limpos e arejados, além disso, não podemos esquecer que a prevenção é a melhor estratégia em qualquer situação, pois diminui significativamente as chances da pessoa estar exposta ao agente transmissor", explicou.



As denúncias sobre imóveis que apresentem condições favoráveis ao desenvolvimento do mosquito podem ser feitas à Vigilância em Saúde Ambiental através do telefone: (24) 3512-0722.



Confira a programação:



Dia 03/02

Bairro Assunção – Rua Áurea Messias

Bairro São Carlos – Ruas Zilmar Maria Costa Augusto, Manuel Joaquim Gonçalves, Getúlio Antônio Augusto e Alecrim (próximo à caixa d'água)



Dia 10/02

Bairro Cotiara – Rua José Hipólito

Morro do Macuco – Ruas do Cruzeiro, Augusto Antônio da Silva e Paulo Luiz Nogueira



Dia 17/02

Bairro Boa Vista II – Ruas Miguel Gomes de Souza e João Xavier Itaboray



Dia 24/02

Bairro Boa Vista I – Rua Geraldo José de Freitas

Bairro São Judas – Ruas Rua São Pedro e São João