Os agentes atuaram em diversos pontos da cidade - Foto: Chico de Assis

Publicado 03/02/2025 10:24

Barra Mansa - Neste ultimo sábado e domingo, dias 01 e 02, as equipes da Secretaria Municipal de Manutenção Urbana (SMMU) e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Barra Mansa atuaram em diversas áreas da cidade, promovendo uma série de intervenções que visam a melhoria da infraestrutura. As ações estão alinhadas com a determinação do prefeito Luiz Furlani, que prioriza a entrega de serviços de qualidade à população e o ordenamento do município.



De acordo com o secretário de Manutenção Urbana, Fanuel Fernando, as intervenções incluíram serviços de poda de árvores na Via Sérgio Braga, além dos bairros Roberto Silveira e Bocaininha, contribuindo para a segurança e a estética da via pública. “As podas são essenciais para garantir a visibilidade e a segurança dos motoristas e pedestres, além de promover um ambiente urbano mais agradável”, destacou o secretário.



Nos bairros Ano Bom, Jardim Central e Vila Coringa, as equipes ainda se dedicaram na recomposição asfáltica. “Esse é parte de um esforço contínuo da prefeitura para melhorar a qualidade das vias da cidade, proporcionando maior conforto e segurança aos motoristas e pedestres”, acrescentou Fanuel.



Já o Saae, priorizou o abastecimento de água potável, atuando no bairro Saudade e na Estação de tratamento de Água (ETA) São Sebastião. "Nós trabalhamos para manter um serviço de qualidade. Na Avenida Homero Leite, em Saudade, nós realizamos o serviço de manutenção da rede de distribuição. Já na ETA São Sebastião, atuamos no trabalho rotineiro de limpeza e higienização da estação", detalhou o diretor da autarquia, José Geraldo dos Santos, o Zeca.



Ações em Floriano, Vista Alegre e São Luiz



Ainda no fim de semana, as equipes da SMMU, juntamente com as Secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos e Ordem Pública, intensificaram suas ações em atendimento às demandas da população.

Em Floriano, um incidente ocorreu quando galhos de uma árvore caíram sobre uma residência, causando danos ao muro, ao telhado da garagem e ao veículo estacionado. As equipes da SMMU prontamente realizaram a remoção do tronco da árvore, enquanto a Defesa Civil avaliou a situação do local, emitindo um laudo para que os moradores pudessem tomar as devidas providências relacionadas à árvore.



No bairro Vista Alegre, a equipe atendeu a uma ocorrência na Rua Santa Bárbara, onde um deslizamento de terra afetou um imóvel localizado a jusante da via. Este imóvel já estava interditado pela Defesa Civil desde 2023. As equipes estão monitorando a situação desde a quinta-feira, e, devido à gravidade do deslizamento que se agravou no sábado, foi necessária a interdição de parte da via para garantir a segurança dos moradores.



Além disso, na madrugada de sexta para sábado, a Defesa Civil atendeu a um desabamento de laje em um edifício residencial no bairro São Luiz. A laje suspensa, que sustentava três caixas d'água de 5 mil litros, não suportou o peso e desabou. As equipes realizaram uma análise completa da edificação e constataram que os apartamentos e o restante da estrutura não foram afetados. As ações realizadas neste final de semana refletem o compromisso do Poder Executivo com o bem-estar e a segurança da população, além da manutenção dos espaços urbanos.



A Prefeitura de Barra Mansa segue trabalhando para atender as demandas da comunidade, visando um futuro mais ordenado e sustentável para todos os munícipes