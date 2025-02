Reunião foi realizada no Centro de Educação Integrada (CEI) - Foto: Paulo Dimas

Publicado 03/02/2025 15:32

Barra Mansa - Nesta segunda-feira, dia 03, a Prefeitura de Barra Mansa, por meio das secretarias da Pessoa com Deficiência (SMPD) e de Educação (SME), realizou uma reunião no Centro de Educação Integrada (CEI) Saturnina de Carvalho e Vieira da Silva, no Centro. A proposta foi capacitar os profissionais que trabalham nas unidades escolares e no Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado (Cemae), para atender com carinho e atenção as pessoas com deficiência que frequentam as escolas.



O prefeito Luiz Furlani compareceu ao encontro, acompanhado da vice-prefeita e secretária da Pessoa com Deficiência, Luciana Alves, do subsecretário da Pasta, Lucas Alves; da secretária de Educação, Fátima Lima; de representantes do Cemae, como a coordenadora, Sônia Coutinho, e a responsável técnica, Veriane Monteiro, além de professores e servidores que atuam nos dispositivos de acolhimento a pessoas com deficiência.



Furlani destacou que a otimização do atendimento a pessoas com deficiência está entre suas prioridades. "Conforme eu havia prometido na campanha, criamos a Secretaria da Pessoa com Deficiência, que está vinculada ao gabinete da nossa vice-prefeita, Luciana Alves. Temos um grande desafio, principalmente na Educação, no que diz respeito aos agentes de apoio. Faremos um planejamento a longo prazo para que em breve nossa cidade seja referência, mas quero deixar claro que o nosso governo está atento e sensível à causa das pessoas deficiência", comunicou o prefeito, exaltando ainda que a escolha da vice-prefeita para estar à frente da nova Secretaria aconteceu por sua sensibilidade, cuidado e conhecimento da causa.



Luciana Alves frisou como o apoio do poder público tem uma grande importância na vida da pessoa com deficiência e pode transformar sua realidade. “Muitas vezes essa pessoa se sente incapaz, porém, estamos aqui para mostrar que ela tem muito potencial. Há tanta gente talentosa e fazendo coisas incríveis.

"Queremos mostrar para as pessoas com deficiência como elas podem ir longe. Aproveito essa ocasião para mais uma vez agradecer a Deus pela vida de minha filha, Esther, que é síndrome de Down. E agradeço também ao prefeito Furlani por estar prestando todo o apoio às ações da Secretaria”, disse Luciana, destacando também que todos os eventos da sua pasta terão uma intérprete de Libras.



A secretária de Educação, Fátima Lima, ressaltou a importância do trabalho feito em parceria para que os avanços continuem. “Estamos muito felizes com essa parceria junto a Secretaria da Pessoa com Deficiência, porque o trabalho em conjunto fortalece nosso município e colabora para acompanhar os avanços e as demandas da nossa sociedade. Quero parabenizar todos os presentes, incluindo o pessoal do Cemae, que é vinculado à Educação, e dizer que esse trabalho do Furlani e da Luciana Alves com foco na promoção da inclusão é de grande importância para nossa cidade, trazendo para o meio todos os que necessitam. Que a gente possa ter isso sempre no coração” declarou Fátima.



Apresentações



Ainda no evento, apresentações musicais foram realizadas por pessoas com deficiência. O pianista Pedro Lucas, primeiro músico autista do município, apresentou-se junto a Elivelton Alves, esposo da vice-prefeita Luciana Alves.

Já a deficiente auditiva Graziella Campos prestou um testemunho sobre como a inclusão modificou sua vida, contribuindo para sua entrada no mercado de trabalho.