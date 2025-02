Aulas da rede municipal começam nesta quarta-feira, dia 5 - Fotos: Divulgaçãp/PMBM

Aulas da rede municipal começam nesta quarta-feira, dia 5Fotos: Divulgaçãp/PMBM

Publicado 03/02/2025 16:59

Barra Mansa - A Prefeitura Municipal de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Educação, está pronta para dar boas-vindas aos mais de 16.600 alunos que, a partir de quarta-feira, dia 05, retornarão às aulas na rede municipal de ensino. As escolas estão se organizando para receber os estudantes da Educação Infantil, Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), garantindo um ambiente acolhedor e preparado.



A secretária de Educação, Fátima Lima, reafirmou o compromisso da gestão com a educação de qualidade e destacou os esforços para garantir um ambiente escolar acolhedor e propício ao aprendizado. "Estamos muito felizes em dar boas-vindas aos nossos alunos e professores para mais um ano letivo. Nossa expectativa é que 2025 seja repleto de conquistas, aprendizado e crescimento para todos os envolvidos. Com essa nova fase, nós reafirmamos o nosso compromisso com uma educação inclusiva, comprometida em proporcionar um ambiente acolhedor e estimulante, que favoreça o aprendizado e a convivência e de excelência em Barra Mansa”, afirmou Fátima.



Entre as prioridades para 2025 estão o fortalecimento e a implementação de novas escolas vocacionadas, além da ampliação da Educação de Jovens e Adultos (EJA), da jornada estendida e do ensino integral. Fátima enfatizou que o envolvimento da família é essencial para a construção de uma educação de qualidade. "Queremos aproximação, diálogo e colaboração entre a escola e a família, pois juntos podemos transformar a realidade de nossos alunos", destacou.



Outro ponto relevante é o compromisso com a educação inclusiva, a valorização da ação docente, superar o resultado do último Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e reforçar as ações pedagógicas que tratam da educação antirracista, antibullying e de combate ao cyberbullying. "A formação integral dos alunos é fundamental, e precisamos estar atentos a todas as questões que permeiam o ambiente escolar.

Uma das novidades que temos é a implementação da jornada estendida com aulas de capoeira, que irá aliar fatores importantes de saúde física e mental para o desenvolvimento dos estudantes", concluiu a secretária.