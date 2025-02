Trabalho para prevenir enchentes e proliferação de vetores - Foto: Paulo Dimas

Publicado 03/02/2025 17:48

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa está contando com um importante aliado na manutenção e limpeza dos rios do município. Nesta segunda-feira, dia 3, o Programa Limpa Rio, que é desenvolvido pela Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, por meio do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), começou a beneficiar o Rio Bocaina.



O Limpa Rio tem realizado um importante trabalho nos municípios fluminenses, promovendo o desassoreamento dos rios e garantindo o fluxo de água e a estabilização das margens. A ação previne erosões e contribui significativamente para reduzir o risco de inundações durante os períodos de chuvas intensas, proporcionando segurança para a população das áreas próximas aos corpos hídricos. Além disso, o trabalho tem papel importante para combater a proliferação de vetores (insetos e outros animais que podem transmitir doenças).



O prefeito Luiz Furlani esteve no local acompanhando a atuação da equipe do Limpa Rio. “Esse serviço é muito importante, principalmente nesta época de grandes chuvas. Mais uma vez eu quero agradecer ao governador Cláudio Castro, um parceiro que muito nos ajuda, e ao secretário estadual do Ambiente, Bernardo Rossi, que nos atendeu assim que recebeu nossa demanda”, contou Furlani, que revelou ainda que o trabalho também será realizado em outros rios de Barra Mansa.



Para o secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Rodrigo Viana, a participação da população também tem um grande peso para a prevenção de alagamentos. “O Limpa Rio promove um importante trabalho de desassoreamento e limpeza, mas os moradores também precisam fazer sua parte, não descartando lixo e entulho nos rios, córregos e ruas. Estamos na estação mais chuvosa do ano e sabemos como o trabalho preventivo deve ser prioridade. Quanto mais nos preparamos, menores serão as chances de danos à nossa população”, afirmou Rodrigo.



Nos últimos dois anos, o Limpa Rio já havia contemplado o Rio Barra Mansa e o trecho do Rio Paraíba do Sul conhecido como ‘Canal do Sesc’, no Ano Bom.