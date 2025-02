Obras estão sendo realizadas na Avenida Ary Fontinelle - Foto: Chico de Assis

Publicado 04/02/2025 16:28

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), está realizando importantes obras de infraestrutura na Avenida Ary Fontinelle, localizada no bairro Estamparia. As intervenções visam a melhoria do sistema de drenagem e a captação das águas pluviais na localidade, o que trará significativos benefícios para os moradores.



De acordo com o diretor executivo do Saae, José Geraldo Santos, o Zeca, a expectativa é que a obra seja finalizada ainda nesta quarta-feira, dia 05, com segurança para os moradores e usuários da via. “Com a realização desta obra nós vamos sanar o problema de retenção de água que existia no local. Com isso, nós não teremos mais ondulações no asfalto”, detalhou Zeca.



A autarquia pede a compreensão dos motoristas e pedestres que transitam pelo local, redobrando a atenção durante o período das obras.