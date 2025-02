Hemonúcleo de Barra Mansa inicia campanha de doação para o carnaval 2025 - Foto: Felipe Vieira

Hemonúcleo de Barra Mansa inicia campanha de doação para o carnaval 2025Foto: Felipe Vieira

Publicado 04/02/2025 14:04

Barra Mansa - Ainda faltam algumas semanas para o Carnaval, mas o Hemonúcleo de Barra Mansa já iniciou sua campanha de conscientização para enfatizar a necessidade de novas doações. O tema deste ano é "Antes de cair na folia, ajude a salvar vidas!". Com a colaboração dos voluntários, os estoques de todos os tipos sanguíneos podem alcançar e manter os níveis suficientes e, assim, atender as demandas durante os dias de festa, sobretudo as decorrentes de situações de emergência.



"Sabemos que no Carnaval aumentam as chances de acidentes por conta da grande circulação de pessoas e veículos, além do alto consumo de bebidas alcoólicas, o que faz com que fiquemos alertas quanto à necessidade de um estoque adequado para atender a todos que precisarem", destacou a coordenadora do Hemonúcleo, Thaís Mendes.



Thaís ressalta também que a colaboração da população é importante não só nos períodos festivos, mas durante todo o ano, já que qualquer pessoa pode necessitar de uma transfusão sanguínea emergencial em algum momento. “As doações de sangue têm um papel fundamental para salvar a vida de pessoas que passam por situações como acidentes, cirurgias, transplantes e tratamento de câncer e doenças crônicas. Os serviços de média e alta complexidade aumentaram muito e, por isso, toda doação é bem-vinda, fazendo muita diferença na vida daquela pessoa que está vivendo um momento difícil e delicado”, contou.

Atualmente, os tipos sanguíneos A+, O-, B- estão com estoque considerado crítico.



Como doar

Para realizar uma doação de sangue é necessário se atentar a alguns critérios:

– idade entre 18 e 69 anos;

– peso acima de 50 kg e boa saúde;

– idosos devem fazer sua primeira doação antes de completar 59 anos, 11 meses e 29 dias;

– menores de idade (16 e 17 anos) podem doar somente com a autorização dos responsáveis;

– não ter consumido bebidas alcoólicas nas 24 horas que antecedem a doação;

– no caso de tatuagem, é necessário aguardar seis meses após a sua realização.



O Hemonúcleo de Barra Mansa está localizado na Rua Pinto Ribeiro, 205 (anexo à Santa Casa), no Centro. A coleta é feita de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h.

Para outros esclarecimentos, o telefone da unidade é: (24) 3512-0788.