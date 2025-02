O encontro ocorreu no auditório do Sest Senat, em Barra Mansa - Foto: Felipe Vieira

Publicado 04/02/2025 20:47

Barra Mansa - A Secretaria da Pessoa com Deficiência (SMPD) de Barra Mansa reuniu diretores da rede municipal de ensino e profissionais do Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado (Cemae), nesta terça-feira (04). O objetivo foi capacitá-los ainda mais sobre acolhimento e inclusão de alunos que possuem deficiência. O encontro foi no auditório do Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest Senat), no bairro Barbará. Participaram: a vice-prefeita e secretária da Pessoa com Deficiência, Luciana Alves; a secretária de Educação, Fátima Lima; e o subsecretário da SMPD, Lucas Alves. A palestrante foi a médica pediatra, Dra. Érica Coelho.



A vice-prefeita e secretária da Pessoa com Deficiência, Luciana Alves, destacou a importância de acolher com carinho especial os estudantes que são deficientes, sem julgamentos ou sem deixá-los à parte. “As pessoas olham para quem é deficiente com um caráter mais infantilizado, achando que a pessoa precisa de ajuda para tudo, criando estereótipos. Não é assim que funciona; elas são capazes e podem realizar diversas funções, se assim tiverem oportunidades”, disse.



Ela ainda ressaltou a transformação de sua vida após o nascimento de sua filha, Esther Alves, que tem síndrome de Down. “Quando minha Estherzinha nasceu, eu fiquei confusa, com várias expectativas, sem saber como agir. Porém quando comecei a olhar e tratar as pessoas com respeito, entendendo que todos são iguais, vi que minha filha é muito linda e que pode fazer tantas coisas. Assim que devemos acolher e cuidar de todos os que chegam às escolas”, enfatizou.



O subsecretário da Pessoa com Deficiência, Lucas Alves, também pontuou a respeito do trabalho feito com os alunos que tem transtorno do espectro autista. “Muitas mães quando têm filhos autistas e os querem matricular nas escolas, enfrentam barreiras. Mas, aqui, fazemos diferente. Estamos à frente da Secretaria e vocês nas escolas para valorizarmos todos, fazendo que cada vez mais as portas sejam abertas. Todos temos nossas características e nossas particularidades. O que uma pessoa faz bem pode não ser a mesma de outra com habilidade diferente. Cada um nos completa do jeito que é”, destacou.



A secretária de Educação, Fátima Lima, reforçou que trabalhar com humanidade é primordial. “Quero parabenizar a nossa secretária Luciana Alves e o subsecretário, Lucas Alves, por trazer para as escolas este trabalho tão importante e bonito. Um trabalho que toca o nosso coração, pois trata do nosso dia a dia. E isso tudo faz parte do direcionamento do nosso prefeito Furlani, que ressalta que quem não gostar de gente não pode trabalhar com ele”, disse Fátima.



Na oportunidade também houve abertura para pessoas com deficiência demonstrarem suas habilidades. O pianista Pedro Lucas, que tem autismo e foi o primeiro músico a entrar para a Orquestra Sinfônica de Barra Mansa (OSBM), tocou uma música com o esposo da vice-prefeita, Luciana Alves. Graziella Campos, que possui deficiência auditiva, falou como a inclusão transformou sua vida. Ela ingressou no mercado de trabalho após concluir o curso de Logística no Sest Senat.