Ano letivo da rede municipal teve início nessa quarta-feira, dia 5 - Foto: Felipe Vieira

Ano letivo da rede municipal teve início nessa quarta-feira, dia 5Foto: Felipe Vieira

Publicado 05/02/2025 14:22

Barra Mansa - Os alunos da rede municipal de ensino de Barra Mansa estão iniciando o ano letivo de 2025 nesta quarta-feira, dia 5, em todas as 69 unidades escolares. Atualmente, mais de 16 mil alunos estão matriculados na rede, que abrange Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA).



A secretária de Educação de Barra Mansa, Fátima Lima, falou das expectativas positivas para o início de mais um ano e desejou as boas-vindas aos diretores, professores e alunos. "Estamos começando um novo ano letivo no município e desejamos que seja um período especial para todos os nossos estudantes e profissionais das unidades escolares. Barra Mansa tem uma educação que tem se tornado referência na região. Prova disso é o sucesso de nossas escolas em Tempo Integral e as Vocacionadas. Tenho certeza que nossos profissionais continuarão trabalhando com excelência e com a dedicação que demonstram no dia a dia. Que 2025 seja de grandes conquistas e realizações. Parabéns a todos que em conjunto trabalham diariamente para a educação do município evoluir”, declarou Fátima.



Para Gessika Belan, diretora do Colégio Municipal Washington Luiz, no bairro Saudade, cada ano que começa proporciona uma emoção diferente. “Estamos com uma expectativa muito boa para 2025. "Trabalhamos durante o mês de janeiro, nos preparamos para receber os estudantes e intensificamos os serviços nos últimos 15 dias. Implantamos uma mudança neste ano, já que os alunos dos anos iniciais, que são os menores, foram para o turno da tarde, enquanto os maiores, dos anos finais, estão de manhã”, comunicou a diretora do colégio, que conta com aproximadamente 650 alunos matriculados.



Gessika também agradeceu ao prefeito Luiz Furlani e a toda a Pasta da Educação pelo suporte. “Todos nós do Colégio Washington Luiz somos gratos ao nosso prefeito, à secretária Fátima Lima e a todo o pessoal da Educação, que são extremamente atenciosos conosco. Somos uma instituição tradicional do município, aliando o ensino acadêmico com o técnico. Inclusive, hoje à noite iniciaremos uma nova turma do Técnico de Administração. Todos esses avanços são possíveis graças ao apoio que recebemos da gestão municipal”, frisou.



Iniciando as aulas do 7º ano no Washington Luiz, o jovem Rian Félix expressou sua alegria ao reencontrar os amigos de classe. “Eu estava morrendo de saudade dos meus amigos. Aproveitei as férias, mas voltar às aulas também é muito bom. Minha matéria favorita é geometria”, contou o estudante.