O encontro ocorreu no gabinete do prefeito Furlani - Foto:Chico de Assis

Publicado 04/02/2025 21:07

Barra Mansa - Na tarde desta terça-feira, dia 04, o prefeito Luiz Furlani recebeu em seu gabinete uma comitiva da CCR RioSP, concessionária responsável pela administração da rodovia Presidente Dutra (BR-116), que corta Barra Mansa. O encontro teve como objetivo a apresentação do projeto de ampliação da rodovia, uma obra que promete trazer significativas melhorias para a mobilidade do município.



Durante a reunião, a equipe da CCR apresentou detalhes do plano que abrange o trecho entre os quilômetros 278 e 264, totalizando uma extensão de 14 quilômetros de ampliação de pista expressa. Além disso, o projeto inclui a construção de mais de seis quilômetros de marginais, quatro retornos e quatro passarelas: duas destinadas a pedestres e outras duas voltadas para a fauna, facilitando a travessia de animais e promovendo a segurança no trânsito.



De acordo com a diretora-presidente da CCR RioSP, Carla Fornasaro, o encontro teve o intuito de estabelecer parcerias e apresentar detalhes das obras. “Nossa expectativa é trazer muito desenvolvimento nos próximos nove anos, mas é muito importante que isso seja feito em parceria com quem está ao longo da rodovia para que todos possam se beneficiar de todos os investimentos. Vamos ampliar a capacidade da pista expressa em toda sua extensão e Barra Mansa, que tem um intenso tráfego local, também irá receber as vias marginais devido a demanda”, detalhou.



Furlani destacou a importância dessa obra para o desenvolvimento de Barra Mansa. “É muito importante para nós estarmos trabalhando juntos nas transformações que vão acontecer na rodovia. Barra Mansa tem a maior faixa territorial da CCR RioSP no estado do Rio, portanto, sabemos que haverá transtornos de trânsito, mas também teremos importantes investimentos em desenvolvimento a longo prazo para a nossa cidade”, afirmou.



O encontro contou também com a presença do presidente da Aciap (Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa), Matheus Gattás, do presidente da Companhia de Desenvolvimento, Bruno Paciello, do presidente da Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) Sul Fluminense, Péricles Aguiar, e de secretários municipais, que se mostraram otimistas quanto aos benefícios que a ampliação trará para a região.