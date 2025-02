Obra beneficiará estudantes da rede de ensino - Foto: Paulo Dimas

Publicado 05/02/2025 17:45

Barra Mansa - “Um sonho sendo concretizado”. Assim traduziu a diretora da Escola Municipal Nove de Abril, Beatriz Braz, sobre o que representa o início das obras de construção da nova área de recreação da unidade de ensino. A ordem de serviço foi assinada nesta quarta-feira, 05, pelo prefeito Luiz Furlani. Ele esteve no espaço, que contará com parquinho e área interativa para que os 230 estudantes da educação infantil e dos anos iniciais do local possam desenvolver habilidades motoras, cognitivas e socialização.



Assim como a diretora Beatriz Braz, o prefeito Luiz Furlani destacou a importância da concretização deste projeto. “Fiz a solicitação dessa área recreativa para as crianças quando era vereador, lá em 2013. Hoje, como prefeito, estou muito feliz e realizado em assinar essa ordem de serviço com pouco mais de um mês de governo”, revelou.



Presente na assinatura da ordem de serviço, a secretária de Educação, Fátima Lima, destacou a importância da área recreativa para o desenvolvimento das crianças. “Além do aprendizado em sala de aula, onde a Escola Municipal Nove de Abril se destaca ocupando o 3º lugar no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) do município, o espaço para recreação contribui com o desenvolvimento motor e cognitivo das crianças. Através das brincadeiras, também fortalecem os laços de amizade e a socialização. Essa é uma grande conquista para toda a comunidade escolar”, ressaltou Fátima.



Ex-aluna da Escola Municipal Nove de Abril e mãe da pequena Izabelle, que está no 2º ano, na unidade de ensino, Érica de Almeida Silva Moreira de Jesus também comemorou o início das obras. "A escola é pequena, mas muito acolhedora. Faltava esse espaço para as crianças poderem brincar. É ótimo esse espaço para o colégio. Já temos um bom aprendizado, mas aprender dentro da diversão para as crianças é muito importante. Estamos muito felizes" disse Érica, ao lado da pequena Izabelle, que revelou a alegria através de muitos sorrisos.



Também estiveram presentes durante a assinatura da ordem de serviço, o secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos; o subsecretário de Educação, Fabiano Justo; e o vereador Deco.

A obra é realizada pela Direttori Construtora e está orçada em R$315 mil. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos em seis meses.