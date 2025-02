A ação será realizada na quinta-feira, dia 6 - Foto: Felipe Vieira

A ação será realizada na quinta-feira, dia 6Foto: Felipe Vieira

Publicado 05/02/2025 15:41

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), vai promover nesta quinta-feira, dia 06, mais uma edição do mutirão de atualização e novos registros do CadÚnico. A ação será realizada das 9h às 13h, no campo society do bairro Siderlândia, em frente à Escola Municipal Adelaide Duarte Flores.



O mutirão busca atualizar o cadastro para pessoas que recebem o benefício do Programa Bolsa Família, com isso as novas inscrições, confirmação de dados e finalização de cadastro serão disponibilizadas.

Os moradores que forem realizar o seu cadastro devem levar os seguintes documentos de todos os moradores da casa: RG, CPF, título de eleitor, carteira de trabalho, certidão de nascimento/casamento, comprovante de residência, comprovante de renda, declaração escolar (para pessoas até 17 anos) e cartão de vacina (para crianças até 07 anos). É muito importante que os documentos de todos os integrantes da família sejam levados.



Além dos serviços disponibilizados pela SMASDH, o mutirão contará com a participação da Secretaria de Meio Ambiente de Desenvolvimento Sustentável, que estará presente realizando doação de mudas de espécies da Mata Atlântica; e da Secretaria de Saúde oferecendo diversos tipos de orientações e atendimentos.



SERVIÇO:

Mutirão CadÚnico

Data: 06/02

Horário: 9h às 13h.

Local: Campo society do bairro Siderlândia, em frente à Escola Municipal Adelaide Duarte Flores.