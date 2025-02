Encontro aconteceu no gabinete do prefeito Furlani - Foto: Wallace Alberto

Encontro aconteceu no gabinete do prefeito FurlaniFoto: Wallace Alberto

Publicado 07/02/2025 11:56

Barra Mansa - O prefeito de Barra Mansa, Luiz Furlani, se reuniu com representantes do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) na ultima quinta-feira, dia 6, para atualizar o andamento das obras de transposição do Pátio de Manobras. Em fase final de intervenções, os trabalhos se concentram na conclusão do viaduto no bairro Barbará e da alça que liga a estrutura até o fórum da cidade. Previsão é que ambos sejam concluídos dentro de quatro meses.



Furlani destacou durante a reunião, em seu gabinete, que estará em Brasília na próxima semana. Ele buscará apoio para dar celeridade à próxima e última grande intervenção do projeto, que é a conclusão da terceira avenida do Pátio de Manobras, saindo da Rua Eduardo Junqueira (Centro/Estamparia) até o Parque da Cidade.



"Buscarei soluções para os entraves nas intervenções, gerados pela empresa VLI (que precisa transpor a linha férrea no trecho que ainda resta para a conclusão dos trabalhos). Esta é uma obra muito importante, pois transformará a mobilidade urbana de nossa cidade. Vamos fazer o que for necessário para trazer essa conquista para a nossa cidade", ressaltou o prefeito.



Representando o Dnit, o fiscal das obras de transposição da linha férrea, Fábio Moulin, lembrou que toda a área remanescente das obras do Pátio de Manobras, que é administrada pelo governo federal, será doada ao município. “Entre elas, o terreno onde os galpões foram demolidos, no bairro Roberto Silveira. Vamos providenciar a limpeza de todo o local em cerca de três meses”, acrescentou Moulin.



Presente na reunião, o secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, destacou que todas as ações vão contribuir significativamente para otimizar o fluxo de veículos e a mobilidade urbana. “Em breve teremos uma nova avenida, ampliando a fluidez no trânsito na região central, além do viaduto no Barbará, que contribuirá muito para o fluxo em uma das principais entradas e saídas da cidade”, disse o secretário.

Também estiveram presentes na reunião, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Cesar Carvalho; secretário de Ordem Pública, Daniel Abreu; secretário de Comunicação, Diego Raffide; vereadores Paulo Sandro (presidente da Câmara) e Deco; e demais representantes do Dnit que atuam nas obras do Pátio de Manobras.