Mutirão aconteceu nessa quinta-feira, dia 6, no campo society do bairro Siderlândia - Foto: Paulo Dimas

Publicado 06/02/2025 15:58

Barra Mansa - Nesta quinta-feira, dia 06, a Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, promoveu mais uma edição do ‘Mutirão do CadÚnico’. O evento aconteceu no campo society do bairro Siderlândia, em frente à Escola Municipal Adelaide Soares Flores, e trouxe uma série de serviços essenciais para a comunidade.



Durante o mutirão, os moradores puderam esclarecer dúvidas sobre benefícios sociais e realizar atualizações cadastrais. Entre os serviços oferecidos, destacaram-se a produção de novos registros para o Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada (BPC), Tarifa Social de Energia e ID Jovem. A ação visou não apenas facilitar o acesso às políticas públicas, mas também fortalecer os laços de solidariedade e inclusão social.

A secretária de Assistência Social, Joseane Ricarte, ao lado do vereador Marquinho Pitombeira, acompanhou de perto a atividade e a mobilização da população em busca de informações e assistência. “Essa ação visa garantir o acesso aos programas sociais do Governo Federal, que fazem a diferença na vida das famílias. Além disso, estamos contando com a parceria com as secretarias do Meio Ambiente e de Saúde, para levar mais serviços e aproximar a Prefeitura dos moradores”, destacou a secretária.



Além dos atendimentos focados na Assistência Social, o mutirão se destacou por iniciativas sustentáveis. Os moradores tiveram a oportunidade de descartar corretamente materiais eletrônicos, contribuindo assim para a preservação do meio ambiente. Para reforçar a importância da biodiversidade, foram distribuídas mudas de espécies nativas da Mata Atlântica, incentivando a população a cuidar do seu entorno.



"Estamos aqui promovendo a preservação do nosso meio ambiente, através da doação de cerca de 80 mudas de espécies nativas da Mata Atlântica e de orientações aos moradores sobre a forma correta do plantio. Além disso, nós recebemos dos moradores equipamentos eletrônicos sem utilidade e pilhas usadas que serão encaminhadas para a Cooperativa Mista de Catadores de Materiais Recicláveis de Barra Mansa, a Coopcat, que dará a destinação correta, garantindo que esse lixo eletrônico seja descartado corretamente", informou o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Rodrigo Viana.



Outro aspecto relevante da ação foi a presença da equipe da Secretaria de Saúde, através do PSF do bairro, que realizou pesagens para o programa Bolsa Família, aferição de pressão arterial e orientações sobre o combate à dengue. O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) também esteve presente, proporcionando atendimento multidisciplinar e abrangente aos participantes. "Hoje nós ampliamos o nosso serviço, pois, além da equipe presente aqui no mutirão, nossa unidade segue aberta realizando os atendimentos de saúde à população", contou a gerente de enfermagem, Elisangela Eugênia Santanna.



O líder comunitário Leonardo Alves destacou a importância de aproximar a Prefeitura da população. “Trazer o poder público para mais perto dos moradores está sendo essencial. Conversei com algumas pessoas aqui que não tinham conhecimento de que têm direito a alguns programas sociais. Todos os serviços que estamos recebendo é importante para que a população se conscientize e conheça os serviços que estão disponibilizados, tanto aqui no bairro quanto lá na sede do Executivo”, disse Leonardo Alves.